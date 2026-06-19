Иномарка влетела в толпу пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге Hyundai влетел в пешеходов. Момент ДТП опубликовал Telegram-канал "78. Новости", передает Day.Az.

Уличная камера запечатлела инцидент. На записи заметно, как иномарка на скорости влетает в людей, которые стоят на пешеходном переходе и ждут разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел днем 18 июня. В результате аварии пострадали двое пешеходов: одного госпитализировали в тяжелом состоянии, второго в - легком.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у машины смят кузов, полностью разбит бампер и капот, при этом автомобильные детали разбросаны по сторонам. Прибывшие медики госпитализировали водителя Hyundai в тяжелом состоянии.