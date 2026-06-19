Для мопедов в Азербайджане вводят новые госпошлины

Государственные пошлины, связанные с мопедами, будут регулироваться в размерах, предусмотренных действующими тарифами госпошлин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной пошлине", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, устанавливаются следующие пошлины:

- за обязательный ежегодный технический осмотр мопеда - 15 манатов;

- за проведение технического осмотра при внесении изменений в учетные данные мопеда либо по требованию владельца - 15 манатов;

- за регистрацию мопеда (постановку на постоянный или временный учет, а также государственную регистрацию при его отчуждении) - 15 манатов;

- за прием экзамена для получения водительского удостоверения - 40 манатов;

- за повторную сдачу экзамена на право управления мопедом - 20 манатов;

- за выдачу или замену водительского удостоверения - 30 манатов;

- за выдачу государственного регистрационного номерного знака - 15 манатов;

- за выдачу свидетельства о регистрации - 30 манатов.

Отмечается, что законопроект подготовлен в связи с исполнением закона от 9 декабря 2025 года о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

Согласно этим изменениям, для обеспечения безопасности участников дорожного движения, предотвращения ДТП с участием мопедов и создания механизма регулирования данной сферы предусмотрены обязательная государственная регистрация мопедов, постановка их на учет и выдача государственных номерных знаков. Кроме того, управлять мопедом можно будет только при наличии водительского удостоверения.

Таким образом, на водителей мопедов будут распространяться многие обязанности, предусмотренные для других участников дорожного движения. Для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории "A1", свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный номерной знак.

Предлагаемые изменения также предусматривают обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при эксплуатации зарегистрированных мопедов.

Напомним, что мопедом считается двух- или трехколесное транспортное средство (за исключением малых электрических транспортных средств), оснащенное электродвигателем либо двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.