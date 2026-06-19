Продлен срок регистрации для поступления в лицеи и гимназии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Института образования Азербайджанской Республики, с учетом многочисленных обращений срок регистрации для участия в отборе в лицеи и гимназии продлен до 15:00 21 июня.

Для регистрации родители (или законные представители) должны войти в личный кабинет, перейти в раздел "Разместить запрос", затем выбрать кнопку "Прием по централизованному экзамену", после чего указать экзаменационный центр и заполнить необходимые данные.

Отметим, что прием в лицеи и гимназии проводится один раз в год - до начала учебного года - для учащихся, зарегистрировавшихся через систему "Электронный перевод учащихся" (sy.edu.az) и получивших право на участие в экзамене.