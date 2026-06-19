Спокойствие школьников при пожаре в Токио удивило соцсети

В Токио около 300 учеников и сотрудников были эвакуированы из начальной школы после пожара на четвертом этаже здания.

Как передает Day.Az, возгорание произошло в школе Takinogawa No. 3 в районе Кита.

По данным местных СМИ, огонь вспыхнул рядом с музыкальным кабинетом. На кадрах с места видно, как из окон верхнего этажа идет густой дым, а часть детей выбирается через окна на наружный выступ здания.

Пожарные спасли нескольких учеников и учителя с помощью лестниц. Остальные находившиеся в школе были эвакуированы в безопасное место.

По предварительным данным, пострадали около 10 человек, их жизни ничего не угрожает. Причина пожара устанавливается.