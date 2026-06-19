https://news.day.az/world/1842609.html Спокойствие школьников при пожаре в Токио удивило соцсети - ВИДЕО В Токио около 300 учеников и сотрудников были эвакуированы из начальной школы после пожара на четвертом этаже здания. Как передает Day.Az, возгорание произошло в школе Takinogawa No. 3 в районе Кита. По данным местных СМИ, огонь вспыхнул рядом с музыкальным кабинетом.
Спокойствие школьников при пожаре в Токио удивило соцсети - ВИДЕО
В Токио около 300 учеников и сотрудников были эвакуированы из начальной школы после пожара на четвертом этаже здания.
Как передает Day.Az, возгорание произошло в школе Takinogawa No. 3 в районе Кита.
По данным местных СМИ, огонь вспыхнул рядом с музыкальным кабинетом. На кадрах с места видно, как из окон верхнего этажа идет густой дым, а часть детей выбирается через окна на наружный выступ здания.
Пожарные спасли нескольких учеников и учителя с помощью лестниц. Остальные находившиеся в школе были эвакуированы в безопасное место.
По предварительным данным, пострадали около 10 человек, их жизни ничего не угрожает. Причина пожара устанавливается.
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