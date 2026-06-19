Скандал на ЧМ-2026 с участием болельщиков

После матча чемпионата мира 2026 года между сборными Колумбии и Узбекистана в центре обсуждения оказался не только футбол, но и поведение некоторых зрителей на трибунах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в социальных сетях распространились кадры, снятые во время игры, на которых болельщики, находившиеся в секторе для людей с инвалидностью, после гола сборной Колумбии вскочили со своих мест и начали праздновать успех команды.

Видео вызвало волну критики среди пользователей. Многие обратили внимание на то, что данные места предназначены для людей с ограниченными физическими возможностями и не должны использоваться другими зрителями.

В комментариях болельщики призвали организаторов турнира строже контролировать распределение мест на стадионах и не допускать подобных ситуаций.

Отметим, что матч группового этапа завершился победой сборной Колумбии над Узбекистаном со счетом 3:1.