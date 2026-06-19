В Музее ковра открылась выставка финского текстиля "Нити воспоминаний"

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Нити воспоминаний", представляющая работы финских художниц Элины Йоппери и Хенны Ахо.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Выступившие на мероприятии директор музея Амина Меликова, посол Финляндии в странах Южного Кавказа Кирсти Наринен, советник министра культуры Джахангир Селимханов подчеркнули важность этой выставки и роль богатых текстильных традиций Финляндии и Азербайджана в формировании культурной памяти народов.

Выставка рассматривает текстиль не только как ремесло, но и как инструмент передачи, сохранения и постоянного обновления памяти. Текстиль предстаёт здесь живым и важным источником исторических знаний, воплощённого опыта и повседневного труда, превращающегося через материальные практики в связующую нить памяти между поколениями.

Опираясь на длительные художественные исследования, Элина Йоппери работает с полупрозрачным шёлком и традиционным текстилем "раану". В своём творчестве она обращается к темам исчезающих языков, ландшафтов и хрупкого баланса природы. Тканые полотна и композиции Хенны Ахо исследуют тему повторения, коллективного творчества и связи между материалом, человеком и пространством, превращая текстиль в живую историю памяти и опыта. Вместе художницы создают пространство, где традиция и современность, структура и хрупкость ведут непрерывный диалог. Здесь текстиль предстает не застывшим объектом, а живым связующим звеном, через которое знания, узоры, жесты и следы человеческого труда передаются сквозь время.

В экспозиции также представлены избранные образцы бытового текстиля из семейной коллекции Кирсти Наринен.

Выставка организована посольством Финляндии в странах Южного Кавказа и Азербайджанским национальным музеем ковра. Партнёрами проекта выступают "Frame Contemporary Art Finland", "HIAP - Helsinki International Artist Programme" и "EMMA - Espoo Museum of Modern Art". Куратор выставки - Кенуль Рафиева.

Выставка продлится до 16 августа.