Микаил Джаббаров раскрыл данные об инвестициях Группы ИБР в Азербайджан

Группа Исламского банка развития (IsDB Group) профинансировала в Азербайджане 84 операции на сумму около 1,8 миллиарда долларов США, охватывающие различные сферы, включая энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство, водные ресурсы, транспорт и финансовые услуги.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на пресс-конференции, посвященной итогам Ежегодных встреч Группы ИБР 2026 года в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В своем выступлении министр отметил, что награждение орденом "Дружба" Азербайджанской Республики является свидетельством того значения, которое страна на самом высоком уровне придает международному партнерству. По его словам, Группа ИБР была одним из первых международных институтов, поддержавших Азербайджан в первые годы независимости, и сегодня это сотрудничество уже вступило в новый, более трансформационный этап.

"Азербайджан является членом банка с 1992 года, и за этот период Группа ИБР профинансировала в стране 84 операции на сумму около 1,8 миллиарда долларов США, охватывающие энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство, водные ресурсы, транспорт и финансовые услуги. Большая часть проектов уже завершена, а в настоящее время на стадии реализации находятся 11 проектов общей стоимостью около 640 миллионов долларов", - сказал он.

Министр добавил, что позиции Азербайджана в акционерной структуре банка также укрепились, а доля страны в капитале увеличилась с первоначальных 0,1 процента до 1 процента.

По его словам, стратегия партнерства между Азербайджаном и Группой ИБР на 2027-2031 годы согласована с документом "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" и десятилетней стратегической рамочной программой банка на 2026-2035 годы.

"В рамках данной стратегии основными приоритетами на ближайшие годы станут диверсификация экономики, инвестиции в человеческий капитал, развитие зеленой и устойчивой инфраструктуры, а также расширение региональных связей", - отметил М.Джаббаров.

Он также сообщил, что ведется работа над новыми проектами в сферах водоснабжения и очистки воды, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, особенно на освобожденных территориях, а также в рамках Свободной экономической зоны "Алят".

Министр подчеркнул, что финансируемый Группой ИБР Карабахский магистральный оросительный канал имеет особое значение с точки зрения совершенствования управления водными ресурсами и повышения продуктивности сельского хозяйства в Джебраильском и Физулинском районах.

Он также высоко оценил роль руководства Группы ИБР в восстановлении взаимодействия Азербайджана с Арабской координационной группой и подчеркнул, что в рамках этого сотрудничества продвигается портфель проектов стоимостью в миллиарды долларов с такими партнерами, как Фонд международного развития ОПЕК (OPEC Fund for International Development), Кувейтский фонд арабского экономического развития (Kuwait Fund for Arab Economic Development) и Фонд развития Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Development).

В завершение своего выступления М.Джаббаров заявил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Исламским банком развития как внутри страны, так и в третьих государствах, особенно уделяя внимание наименее развитым странам, в соответствии с видением банка и приоритетами его руководства.