Успешно завершено размещение акций PASHA Bank

19 июня на Бакинской фондовой бирже успешно завершено первичное публичное размещение (IPO) акций PASHA Bank. В соответствии с решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи от 3 апреля 2026 года акции Банка были допущены к торгам, и размещение 932 926 бездокументарных именных обыкновенных акций, предусмотренных в рамках эмиссии, подошло к концу.

В результате размещения было зафиксировано заявок на сумму около 66,3 млн AZN при объеме эмиссии в 51,3 млн AZN. В целом около 18 000 уникальных инвесторов подали более 20 000 заявок. Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе к предложенным акциям и отражают доверие к стратегии развития PASHA Bank, а также к будущему потенциалу рынка капитала в Азербайджане.

Более подробная информация о структуре инвесторов и других показателях размещения акций будет представлена общественности на следующей неделе.

Следует отметить, что PASHA Bank определяет развитие ненефтяного сектора, финансирование реального сектора экономики и диверсификацию экономики как одни из ключевых стратегических приоритетов. Осуществляя деятельность в Азербайджане, Грузии и Турции, Банк продолжает выступать надёжным партнёром бизнеса в регионе, предлагая решения, ориентированные на потребности клиентов, и придерживаясь принципов устойчивого развития.