https://news.day.az/society/1842650.html В Баку вспыхнул пожар На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре на открытой территории в Хазарском районе столицы. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Баку вспыхнул пожар
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре на открытой территории в Хазарском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре