В Баку вспыхнул пожар

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о пожаре на открытой территории в Хазарском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.