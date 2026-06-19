Новые правила для соцсетей в Азербайджане

Будут определены новые правила деятельности провайдеров социальных сетей с возрастными ограничениями в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Новые понятия

- социальная сетевая платформа - информационная система, предоставляющая пользователям возможность создавать персональную цифровую учетную запись, устанавливать виртуальные связи с другими пользователями и обмениваться цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) в индивидуальном и (или) массовом порядке, основной функцией которой является обеспечение цифрового взаимодействия между пользователями;

- социальная сетевая платформа с возрастными ограничениями (платформа) - информационная система, обеспечивающая цифровое взаимодействие между пользователями (за исключением установления образовательных, медицинских или профессионально-деловых отношений) посредством массового обмена цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) с учетом возрастных ограничений;

- провайдер социальной сетевой платформы с возрастными ограничениями (провайдер) - физическое или юридическое лицо, которое формирует технологическую инфраструктуру платформы, определяет принципы ее деятельности и правила пользования, осуществляет прямой контроль над алгоритмами обмена цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) и процессом обработки пользовательских данных, а также несет ответственность за управление данной платформой;

- персональная цифровая учетная запись - цифровая страница, создаваемая при регистрации физического или юридического лица на платформе, обеспечивающая его идентификацию, размещение, управление и обмен принадлежащей ему информацией, установление связей с другими пользователями, а также индивидуализированное пользование услугами, защищенная уникальными идентификационными данными и данными для входа (имя пользователя, пароль, средства многофакторной аутентификации и т.д.), на которую распространяются права и обязанности, относящиеся к пользователю.

Деятельность провайдера в Азербайджанской Республике

Провайдер, предлагающий услуги пользователям на территории Азербайджанской Республики, должен встать на налоговый учет, если он является физическим лицом, а если он является юридическим лицом (в том числе иностранным юридическим лицом - с созданием филиала или представительства), то должен пройти государственную регистрацию в соответствии с Законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Провайдер должен создать контакт-центр, обеспечивающий легкую и оперативную связь с ним государственных органов, осуществлять публичное информирование об этом, а также обеспечить возможность обращения в контакт-центр на государственном языке.

Филиал или представительство, созданное провайдером - иностранным юридическим лицом на территории Азербайджанской Республики, не может заниматься предпринимательской деятельностью на территории Азербайджанской Республики от имени провайдера.

Провайдер - иностранное юридическое лицо должно наделить созданный им на территории Азербайджанской Республики филиал или представительство полномочиями представлять его в отношениях с государственными органами (учреждениями), физическими и юридическими лицами, защищать его права и законные интересы, а также предоставить необходимые для деятельности ресурсы.

Провайдер должен в течение 5 рабочих дней отвечать на запросы, направляемые органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, касающиеся обеспечения требований к регистрации лиц на платформе, и предоставлять запрашиваемую информацию в полном и достоверном виде.

В отношении провайдера, не выполнившего требование о государственной регистрации в течение 6 месяцев после включения в перечень платформ, допускающих создание персональных цифровых учетных записей лицами, не достигшими 16-летнего возраста (после вступления перечня в законную силу), органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будут осуществлены следующие меры:

- провайдеру будет вынесено письменное предупреждение;

- за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 30 дней после предупреждения к провайдеру будет применена финансовая санкция в размере 100 тысяч манатов;

- за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 30 дней после применения вышеуказанной финансовой санкции к провайдеру будет применена дополнительная финансовая санкция в размере 300 тысяч манатов;

- за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 30 дней после применения вышеуказанной финансовой санкции органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будет принято решение о запрете на размещение рекламы на соответствующей платформе государственными органами (учреждениями), а также физическими или юридическими лицами, являющимися налогоплательщиками в Азербайджанской Республике;

- за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 90 дней после даты введения вышеуказанного запрета будет обеспечено обращение в суд для уменьшения объема интернет-трафика соответствующей платформы на 20%. Суд рассмотрит это обращение и вынесет решение в 5-дневный срок. Решение вступит в силу немедленно после вынесения, и подача жалобы на решение не приостановит его исполнение;

- за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 60 дней после вступления в законную силу решения суда, принятого на основании вышеуказанного обращения, будет обеспечено уменьшение объема интернет-трафика соответствующей платформы на 50%;

- за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 60 дней после применения вышеуказанной меры будет обеспечено уменьшение объема интернет-трафика соответствующей платформы на 90%.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.