Как долго сохранятся низкие цены на яйца?

Как мы сообщали, в Азербайджане яйца подешевели до 1 гяпика. Однако вопрос о том, как долго цены останутся на нынешнем уровне, интересует всех.

Как заявил Day.Az эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, в летний период из-за жаркой погоды люди в целом сокращают потребление продукции животноводства, особенно яиц и мяса.

По его словам, такая тенденция наблюдалась и в предыдущие годы.

"Эта ситуация обычно продолжается примерно до августа. Начиная с августа, на фоне роста спроса и ограниченного предложения цены начинают повышаться. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году: стоимость яиц начала расти с августа и увеличивалась несколько месяцев подряд - в сентябре, октябре, ноябре и декабре, а также вплоть до января следующего года", - сказал он.

Эксперт отметил, что в нынешних условиях существенного увеличения предложения не ожидается, поскольку в этой сфере не произошло значительных изменений.

"Кроме того, корм для птицы в основном импортируется, а его высокая стоимость увеличивает производственные расходы. Поэтому после кратковременного снижения цен с начала августа, вероятно, вновь начнется их рост, который может продолжаться несколько месяцев", - отметил эксперт.

Насими Алескерли