Лима и Баку укрепляют культурные связи

Предпринят новый шаг в направлении развития культурного сотрудничества между столицей Перу городом Лима и столицей Азербайджана городом Баку. На встрече вице-мэра Лимы Фабиолы Моралес с послом Азербайджана в Мексике и Перу Сеймуром Фаталиевым обсуждались возможности расширения культурных связей между двумя городами и реализации совместных проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информация об этом размещена на Единой цифровой платформе Государства Перу gob.pe.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы организации культурных мероприятий между Лимой и Баку, а также укрепления обмена опытом между различными структурами. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между городами.

В рамках предварительных договоренностей посол Азербайджана предложил передать в дар традиционный азербайджанский ковер для зала "Древние культуры" Музея Метрополитен в Лиме. Азербайджанское ковроткачество, считающееся одним из самых известных видов искусства, включено ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Целью данной инициативы, помимо обогащения культурной коллекции музея в Лиме, является дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Перу и Азербайджаном. Этот шаг также оценивается как новый вклад в развитие культурного обмена между Баку и Лимой.