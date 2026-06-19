https://news.day.az/economy/1842608.html В Баку проходит церемония подписания соглашений в рамках заседания ИБР В рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку проходит церемония подписания проектов и финансовых соглашений. Как сообщает корреспондент Trend, мероприятие организовано в рамках ежегодного саммита Группы ИБР, передает Day.Az.
В Баку проходит церемония подписания соглашений в рамках заседания ИБР
В рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку проходит церемония подписания проектов и финансовых соглашений.
Как сообщает корреспондент Trend, мероприятие организовано в рамках ежегодного саммита Группы ИБР, передает Day.Az.
В ходе церемонии подписываются соглашения о сотрудничестве и финансировании различных проектов. Всего, как ожидается, будет подписано 29 соглашений.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре