В Баку проходит церемония подписания соглашений в рамках заседания ИБР

В рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку проходит церемония подписания проектов и финансовых соглашений.

Как сообщает корреспондент Trend, мероприятие организовано в рамках ежегодного саммита Группы ИБР, передает Day.Az.

В ходе церемонии подписываются соглашения о сотрудничестве и финансировании различных проектов. Всего, как ожидается, будет подписано 29 соглашений.

 

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