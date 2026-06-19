Израиль принял решение по войскам в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска останутся в зоне безопасности на территории Южного Ливана столько времени, сколько этого будут требовать интересы безопасности страны.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на фоне усиливающегося давления со стороны Ирана и разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа относительно будущего израильского присутствия в Ливане.

"Мы восстановим безопасность и процветание населённых пунктов на севере страны. Для этого необходимо сохранять зону безопасности в Южном Ливане. Мы не уйдём оттуда до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля".

Позиция израильского премьера фактически вступает в противоречие с положениями меморандума между США и Ираном, подписанного накануне.

Документ предусматривает прекращение всех военных действий на ливанском направлении и рассматривается Тегераном как шаг к последующему выводу израильских сил с территории Ливана.

Израиль не участвовал в переговорах по этому соглашению и не является его стороной.