В ICIEC заявили о значительном потенциале азербайджанского рынка

ICIEC видит значительный потенциал для расширения деятельности в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом заявил гендиректор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), исполняющий обязанности генерального директора Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Халид Халафалла на заключительной пресс-конференции в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) с момента присоединения Азербайджана к организации в 2023 году поддержала операции в стране на сумму более 165 миллионов долларов. 14-й Форум частного сектора, прошедший параллельно с ежегодными встречами Группы Исламского банка развития, собрал более 1 400 участников из 60 стран. В ходе форума были представлены восемь страновых презентаций и организованы 40 выставочных стендов, в том числе с участием агентств по продвижению инвестиций и азербайджанских партнеров", - отметил Х. Халафалла.

По его словам, в рамках форума были подписаны около 32 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, включая пять соглашений с партнерами из Азербайджана.

"Форум также стал площадкой для деловых контактов. В ходе мероприятия состоялось более 250 встреч в форматах B2B и B2G.

В 2025 году ICIEC обеспечила страховое покрытие операций на сумму 17,7 миллиарда долларов в сферах торговли и инвестиций в странах-членах организации.

Деятельность ICIEC способствовала поддержке более 6 тысяч малых и средних предприятий и созданию свыше 290 тысяч рабочих мест", - сказал Х.Халафалла.

По его словам, основная часть застрахованных операций пришлась на сферу торговли, однако корпорация также участвовала в проектах телекоммуникационного сектора, связанных с привлечением прямых иностранных инвестиций.