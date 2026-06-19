На этих улицах Баку организованы места посадки и высадки

Для повышения удобства граждан, посещающих медицинские и социальные учреждения столицы, еще по четырем адресам организованы зоны посадки-высадки пассажиров и стоянки такси.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

В ведомстве отметили, что специальные места для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для такси созданы рядом с городскими поликлиниками №3, №5 и №33, противотуберкулезным диспансером №3, а также возле больницы Diamed Hospital.

"С этой целью часть парковочных мест была упразднена. На указанных территориях установлены дорожные знаки 3.28 "Остановка запрещена" и 5.14 "Стоянка легковых такси"", а также информационные таблички в выделенной полосе движения", - говорится в сообщении.

Новые пункты организованы по следующим адресам: