Милли Медлис принял в первом чтении создание Совета по медиа и вещанию

На базе Агентства развития медиа и Аудиовизуального совета создается Совет по медиа и вещанию.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О медиа", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Совет по медиа и вещанию станет уполномоченным государственным органом Азербайджанской Республики в сфере медиа и вещания.

В законопроекте создание единого органа - Совета по медиа и вещанию, закрепление в Законе "О медиа" его полномочий и обязанностей, а также применение коллегиальной модели управления рассматриваются как эффективный механизм, гарантирующий независимость медиа и повышение общественного доверия к данному органу.

Предлагаемые изменения в Закон "О медиа" создадут условия для обеспечения безопасности внутреннего информационного пространства, а также будут способствовать развитию местных средств массовой информации.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.