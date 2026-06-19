Азербайджан учредил посольство в Португалии

В Португальской Республике (город Лиссабон) учреждено посольство Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон утвердил Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, Кабинет Министров должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования деятельности посольства Азербайджана в Португалии (в Лиссабоне).

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, в свою очередь, должно утвердить структуру и штатное расписание посольства.