Милли Меджлис утвердил во втором чтении закон об исполнении бюджета на 2025 г.
Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год".
Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Согласно законопроекту, в прошлом году доходы государственного бюджета составили 39 миллиардов 184,6 миллиона манатов, а расходы - 38 миллиардов 604,6 миллиона манатов. В результате бюджет был исполнен с профицитом более чем в 580 миллионов манатов.
Основную часть доходов бюджета сформировали трансферты в размере 14 миллиардов 481 миллиона манатов, налог на добавленную стоимость (НДС) - 8 миллиардов 944,8 миллиона манатов и налог на прибыль юридических лиц - 6 миллиардов 694,6 миллиона манатов. Также в государственный бюджет поступило 2 миллиарда 21,5 миллиона манатов в виде подоходного налога с физических лиц, 1 миллиард 770,8 миллиона манатов - таможенных пошлин, 1 миллиард 696,9 миллиона манатов - акцизов. Дивиденды от предприятий с государственным участием составили 636,6 миллиона манатов.
В структуре расходов наибольшая доля - 8 миллиардов 68 миллионов манатов - была направлена в сферу обороны и национальной безопасности. На специальные оборонные проекты и мероприятия в этом направлении было выделено 4 миллиарда 580 миллионов манатов.
На сферу экономической деятельности было направлено 7 миллиардов 579,7 миллиона манатов. Из них 3 миллиарда 781,9 миллиона манатов были направлены на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, а 2 миллиарда 305,1 миллиона манатов - на государственные инвестиционные расходы.
Расходы на образование составили 4 миллиарда 619,5 миллиона манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 миллиарда 554,2 миллиона манатов, на общие государственные услуги - 4 миллиарда 456,2 миллиона манатов. На сектор здравоохранения было выделено 1 миллиард 275,3 миллиона манатов, на сельское хозяйство - 1 миллиард 120,9 миллиона манатов.
Согласно законопроекту, в социальной сфере одним из крупнейших платежей стало направление 1,6 миллиарда манатов на балансирование бюджета Государственного фонда социальной защиты, а 775,9 миллиона манатов - в Фонд обязательного медицинского страхования.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
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