https://news.day.az/sport/1842580.html Азербайджанский параатлет завоевал серебряную медаль на Гран-при в Тунисе Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов завоевал серебряную медаль на Гран-при в Тунисе. Как сообщили Day.Az в Национальном паралимпийском комитете, на соревнованиях в толкании ядра в категории F53 спортсмен показал результат 6,81 метра и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
Азербайджанский параатлет завоевал серебряную медаль на Гран-при в Тунисе
Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов завоевал серебряную медаль на Гран-при в Тунисе.
Как сообщили Day.Az в Национальном паралимпийском комитете, на соревнованиях в толкании ядра в категории F53 спортсмен показал результат 6,81 метра и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
Ранее другие члены команды Омар Бозбахов (F57), Олохан Мусаев (F55) и Руфат Рафиев (F36) завоевали серебряные медали в своих категориях, а Самир Набиев (F57) удостоился бронзовой награды.
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