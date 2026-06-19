Азербайджанский параатлет завоевал серебряную медаль на Гран-при в Тунисе

Азербайджанский параатлет Эльвин Астанов завоевал серебряную медаль на Гран-при в Тунисе.

Как сообщили Day.Az в Национальном паралимпийском комитете, на соревнованиях в толкании ядра в категории F53 спортсмен показал результат 6,81 метра и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Ранее другие члены команды Омар Бозбахов (F57), Олохан Мусаев (F55) и Руфат Рафиев (F36) завоевали серебряные медали в своих категориях, а Самир Набиев (F57) удостоился бронзовой награды.