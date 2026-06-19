В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

С полудня 20 июня до 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлены предупреждения желтого и оранжевого уровней.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно желтому предупреждению, в Нахчыванской АР, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Агджабеди, Бейлагане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гедабейе, Гёйгёле, Гаджигабуле и Самухе ожидается восточный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.

Согласно оранжевому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Геранбое и Дашкесане ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az