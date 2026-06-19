В Азербайджане меняется система финансирования дошкольного обучения
В сфере дошкольного образования будет внедрена новая модель финансирования, основанная на партнерстве родителей, государства и частного сектора.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
Указ подписан с целью увеличения охвата в сфере дошкольного образования на основе альтернативных моделей образования и финансирования.
Государственная поддержка по данной модели финансирования будет обеспечиваться за счет целевых средств, предусмотренных для министерства науки и образования Азербайджанской Республики в государственном бюджете на соответствующие годы.
Согласно указу, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок утвердить правила применения модели финансирования в сфере дошкольного образования на основе партнерства родителей, государства и частного сектора и проинформировать об этом Президента Азербайджана.
Министерству науки и образования Азербайджана поручено определять объем целевых средств, необходимых для применения этой модели на каждый последующий финансовый год, по согласованию с министерством финансов Азербайджанской Республики.
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