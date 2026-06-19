Замминистра рассказала об основных направлениях Госпрограммы в аграрной сфере

В "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы" особо выделено несколько фундаментальных направлений.

Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на региональном совещании в Шамкире по Газах-Товузскому экономическому району, посвященном обсуждению Госпрограммы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам замминистра, к основным направлениям относятся расширение площадей интенсивных садов, повышение урожайности пшеницы, расширение применения современных систем орошения, развитие агропарков и тепличных хозяйств, формирование малых винодельческих хозяйств, а также расширение интенсивного животноводства.

"Наряду с этим программа охватывает не только производственные направления, но и меры поддержки. Законодательные инициативы, институциональные реформы и цифровизация являются важными опорами этой программы. Предусматривается совершенствование законодательства "Об аграрной сфере", "О семеноводстве", "О рыболовстве", а также внесение изменений в правила субсидирования и механизмы предоставления льгот на сельскохозяйственную технику.

В то же время расширение системы аграрного искусственного интеллекта, развитие ориентированных на данные подсистем Электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS) будут способствовать более гибкому и основанному на данных управлению отраслью.

Сегодня аграрная политика уже не ограничивается только работами на местах. Наши решения должны основываться на данных, картах, электронных системах, спутниковых наблюдениях, балансе земельных и водных ресурсов, реальных показателях урожайности. Поэтому цифровизация становится важным инструментом как для фермера, так и для государства", - отметила она.

И.Гадимова подчеркнула, что одним из важнейших направлений программы является увеличение производства пшеницы и повышение урожайности.

"По производству пшеницы в качестве целевых определены 22 района. Эти районы обеспечивают значительную часть производимого в стране зерна, и здесь выше потенциал орошаемых земель, возможностей современного орошения, инфраструктуры агропарков и применения лазерного нивелирования. Шамкирский и Товузский районы входят в число этих 22 районов.

В целевых районах предусмотрено доведение средней урожайности до 50 центнеров с гектара, в богарных районах, к которым относятся Агстафа и Гедабей, - до 30 центнеров с гектара. В перспективных районах, включая Газахский район, целевой показатель урожайности после 2029 года установлен на уровне 50 центнеров с гектара", - сказала она.

Замминистра отметила, что для достижения этих целей предусмотрено расширение применения современных систем орошения, улучшение технического обеспечения, внедрение технологии лазерного нивелирования, усиление государственной поддержки производства пшеницы и повышение контроля за агротехническими мероприятиями.

"Во-первых, будет расширено применение современных систем орошения. Во-вторых, улучшится техническое обеспечение. В-третьих, расширится применение технологии лазерного нивелирования. В-четвертых, будет усилена государственная поддержка производства пшеницы. В-пятых, будет усилен контроль за агротехническими мероприятиями и реализованы необходимые мелиоративные меры. Одним из важных механизмов поддержки является субсидирование процентных ставок по кредитам. Предусматривается, что часть годовой процентной ставки по кредитам, выдаваемым банками фермерам для производства однолетних культур, в размере до 19 процентов будет покрываться за счет государственного бюджета. Это важная мера для снижения финансовой нагрузки на фермеров и облегчения привлечения средств в сельскохозяйственный оборот", - заявила она.

Она также отметила, что еще одна важная мера поддержки связана с лазерным нивелированием. "Фермеры, применяющие лазерное нивелирование, за каждую тонну продукции, сданной на мельницы, будут получать дополнительную продуктовую субсидию - как фермеры, так и мельницы. Этот механизм стимулирует внедрение технологии и одновременно укрепляет связь между перерабатывающими предприятиями и производителями", - подчеркнула И. Гадимова.

Замминистра заявила, что для повышения урожайности недостаточно одних лишь субсидий. Необходимо правильно подбирать семена, проводить анализ почвы, осуществлять посев в оптимальные сроки, определять нормы внесения удобрений с учетом реального состава почвы, своевременно проводить орошение, а также не допускать задержек в борьбе с болезнями и вредителями.

По ее словам, следующим ключевым направлением является расширение современных систем орошения. "Эффективное использование водных ресурсов сегодня является одной из наиболее актуальных задач в сельском хозяйстве. Изменение климата, сокращение осадков и рост спроса на воду делают переход к более экономичным и эффективным технологиям орошения необходимым", - сказала она.

И. Гадимова отметила, что в Госпрограмме расширение применения современных систем орошения, повышение эффективности использования воды и рост урожайности определены как основные цели. В этом направлении будет расширено применение систем "пивот", капельного и спринклерного орошения.

Она сообщила, что в настоящее время площадь земель, оборудованных современными системами орошения, составляет 130 тысяч гектаров.

"К 2030 году этот показатель планируется довести до 300 тысяч гектаров. Из них 88,1 тысячи гектаров предусмотрено в 22 целевых районах и 12 тысяч гектаров - в 8 перспективных районах", - заключила И.Гадимова.