Крупный оползень заблокировал дорогу в Индии

В индийском городе Шимла, штат Химачал-Прадеш, крупный оползень полностью заблокировал объездную дорогу.

Как передает Day.Az, на проезжую часть обрушились камни, дерево и большой объем грунта, из-за чего движение транспорта было остановлено. Полиция перенаправила автомобили на альтернативные маршруты, а коммунальные службы направили технику для расчистки дороги.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Позже движение на участке частично восстановили в одностороннем режиме.