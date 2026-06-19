https://news.day.az/world/1842585.html Крупный оползень заблокировал дорогу в Индии - ВИДЕО В индийском городе Шимла, штат Химачал-Прадеш, крупный оползень полностью заблокировал объездную дорогу. Как передает Day.Az, на проезжую часть обрушились камни, дерево и большой объем грунта, из-за чего движение транспорта было остановлено.
Крупный оползень заблокировал дорогу в Индии - ВИДЕО
В индийском городе Шимла, штат Химачал-Прадеш, крупный оползень полностью заблокировал объездную дорогу.
Как передает Day.Az, на проезжую часть обрушились камни, дерево и большой объем грунта, из-за чего движение транспорта было остановлено. Полиция перенаправила автомобили на альтернативные маршруты, а коммунальные службы направили технику для расчистки дороги.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Позже движение на участке частично восстановили в одностороннем режиме.
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