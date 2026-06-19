Старый iPhone 11 с новой iOS 27 протестировали на скорость

Автор YouTube-канала iDeviceHelp провел сравнительное тестирование iPhone 11 под управлением iOS 26 и первой бета-версии iOS 27 для разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особый интерес к эксперименту обусловлен тем, что iPhone 11, представленный еще в 2019 году, продолжает получать актуальные обновления операционной системы. По заявлениям Apple, iOS 27 обеспечит более быстрый запуск приложений, ускоренную обработку фотографий и заметное увеличение скорости передачи файлов через AirDrop.

Сравнение показало, что ряд стандартных приложений действительно запускается быстрее на новой iOS. Наиболее заметный прирост наблюдается в таких программах, как Fitness, "Игры", "Калькулятор" и Apple TV. В других сценариях разница оказалась минимальной.

Отдельное внимание было уделено работе камеры и галереи. Практические тесты подтвердили, что сделанные фотографии появляются в медиатеке быстрее, чем на iOS 26. Аналогичные результаты продемонстрировал и AirDrop: передача видеоролика между устройствами на новой версии ОС заняла меньше времени.

Улучшения затронули и режим энергосбережения. По итогам тестирования iPhone 11 под управлением iOS 27 показал более плавную работу интерфейса и анимаций при активированном режиме экономии энергии, тогда как на iOS 26 в аналогичном сценарии наблюдались периодические задержки и подтормаживания.

Преимущество новой операционной системы подтвердили и синтетические тесты. В Geekbench смартфон под управлением iOS 27 набрал 1778 баллов в одноядерном режиме и 4047 баллов в многоядерном, что примерно на 15% выше результатов устройства на iOS 26.

При этом блогер напомнил, что в тесте использовалась речь ранняя бета-версия операционной системы iOS 27. До финального релиза, запланированного на осень, Apple выпустит несколько бета-сборок, которые могут еще больше улучшить производительность и стабильность платформы. Тем не менее уже сейчас первые испытания указывают на то, что заявленные компанией оптимизации имеют практическое подтверждение.