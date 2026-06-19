В Азербайджане введут единый подход к требованиям к одежде учителей

Для учителей будет введен единый подход к требованиям к одежде.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "Об общем образовании", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, требования к одежде педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений будут определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

В круг обязанностей родителей или иных законных представителей в сфере общего образования также предлагается включить обеспечение соблюдения их детьми (лицами, находящимися под опекой или попечительством) требований к форме одежды в государственных общеобразовательных учреждениях.

В настоящее время для учащихся государственных общеобразовательных учреждений уже действует школьная форма. В этой связи предлагается дополнить закон "Об общем образовании" новой статьей 24.2.2-1, согласно которой обязанность по обеспечению соблюдения учащимися требований к форме одежды возлагается на родителей или иных законных представителей.

Учащиеся и педагогические работники государственных общеобразовательных учреждений обязаны соблюдать установленные требования к одежде.