АБИИ рассматривает возможность поддержки новых проектов в Азербайджане

Азербайджан является одной из ключевых стран региона для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который активно сотрудничает с основными государственными структурами республики.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила генеральный директор АБИИ Сяохун Ян в рамках 51-го ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку.

По ее словам, АБИИ участвует в реализации ряда важных проектов в транспортной и инфраструктурной сферах Азербайджана.

"Мы тесно сотрудничаем с Министерством экономики, Министерством финансов и другими ключевыми государственными структурами. Активно работаем в транспортном секторе. В настоящее время реализуются проекты совместно с Бакинским метрополитеном и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Кроме того, мы расширяем свою деятельность в сферах морских перевозок, авиации и портовой инфраструктуры", - сказала она.

Сяохун Ян отметила, что основными приоритетами АБИИ являются развитие инфраструктуры, в особенности технологически ориентированных инфраструктурных проектов, мобилизация инвестиций частного сектора, укрепление трансграничных связей и развитие "зелёной" инфраструктуры.

"Мы инвестируем в инициативу "Зеленый энергетический коридор через Каспийское море" и стремимся внести вклад в дальнейшее укрепление регионального сотрудничества. Мы поддерживаем развитие взаимосвязанности как внутри Азербайджана, так и между Азербайджаном и соседними государствами", - подчеркнула генеральный директор.

Она также отметила, что стратегическое географическое положение Азербайджана позволяет стране играть важную роль в регионе.

"Мы рассматриваем Азербайджан как страну, имеющую исключительно важное стратегическое значение. В ближайшие годы республика может сыграть ключевую роль в развитии регионального сотрудничества и интеграции в рамках Среднего коридора", - добавила Сяохун Ян.