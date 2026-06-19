В Баку обсудили подготовку к Ежегодному заседанию ЧБТР

Обсуждена подготовка к Ежегодному заседанию Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), которое пройдет в Баку.

Как передает Day.Az, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя министра финансов Азербайджана Анара Керимова с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Азербайджана.

На встрече был рассмотрен ход подготовительных работ к Ежегодному заседанию Банка, которое состоится 1 июля текущего года в Баку в рамках председательства Азербайджана в Совете управляющих ЧБТР на 2025-2026 годы.

Анар Керимов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение долгосрочному и эффективному сотрудничеству с ЧБТР, отметив важную роль Банка в расширении экономического взаимодействия в регионе, повышении доступности финансовых ресурсов и поощрении развития частного сектора. Было заявлено, что Азербайджан, как один из членов-учредителей, последовательно поддерживает укрепление институциональной устойчивости Банка и его инициативы по развитию.

В то же время А. Керимов выразил уверенность в том, что Ежегодное заседание Банка в Баку внесет важный вклад в дальнейшее расширение финансово-экономического диалога между странами-членами, углубление регионального сотрудничества и укрепление многосторонних партнерских связей.

В свою очередь, С. Кёксал высоко оценил динамику развития сотрудничества с Азербайджаном, особо отметив вклад нашей страны в деятельность ЧБТР. Он заявил о заинтересованности в расширении взаимодействия в сферах поддержки частного сектора, расширения доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, реализации инфраструктурных проектов, диверсификации экономики и зеленого перехода.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями о работе, проводимой по процессу увеличения капитала Банка, при этом была вновь подтверждена приверженность Азербайджана участию в данном процессе и выполнению взятых на себя обязательств.