Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Большого шлема
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Большой шлем, который проходит в столице Монголии Улан-Баторе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовым призером соревнований в весовой категории до 66 кг стал Низами Имранов.
В поединке за "бронзу" азербайджанский дзюдоист победил представителя Монголии Елка Казырбека и поднялся на третью ступень пьедестала.
Ранее в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев завоевал "золото". В финале азербайджанский спортсмен победил чемпиона мира из Японии Рюдзю Нагаяму.
Таким образом, по итогам первого соревновательного дня в активе сборной Азербайджана одна золотая и одна бронзовая награды.
Напомним, что турнир Большой шлем завершится 21 июня. Азербайджан на соревнованиях представлен 17 дзюдоистами.
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