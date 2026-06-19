Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в первый день турнира Большой шлем, который проходит в столице Монголии Улан-Баторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовым призером соревнований в весовой категории до 66 кг стал Низами Имранов.

В поединке за "бронзу" азербайджанский дзюдоист победил представителя Монголии Елка Казырбека и поднялся на третью ступень пьедестала.

Ранее в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев завоевал "золото". В финале азербайджанский спортсмен победил чемпиона мира из Японии Рюдзю Нагаяму.

Таким образом, по итогам первого соревновательного дня в активе сборной Азербайджана одна золотая и одна бронзовая награды.

Напомним, что турнир Большой шлем завершится 21 июня. Азербайджан на соревнованиях представлен 17 дзюдоистами.