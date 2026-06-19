https://news.day.az/society/1842551.html В Баку столкнулись Mercedes и BYD - ВИДЕО В Баку столкнулись легковые автомобили Mercedes и BYD. Как передает Day.Az, кадры аварии распространены в социальных сетях. В результате ДТП никто не пострадал. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Баку столкнулись Mercedes и BYD - ВИДЕО
В Баку столкнулись легковые автомобили Mercedes и BYD.
Как передает Day.Az, кадры аварии распространены в социальных сетях.
В результате ДТП никто не пострадал.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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