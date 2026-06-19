В Азербайджане предложили объявить амнистию для домов без документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, с такой инициативой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" выступил депутат Камал Джафаров.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане насчитывается более 500 тысяч домов без правоустанавливающих документов.

"Хотя в разное время предпринимались определенные шаги для решения этой проблемы, сегодня необходимы системные и комплексные реформы. Признание права собственности - один из фундаментальных вопросов. Люди, проживающие в таких домах, не могут оформить регистрацию по месту жительства. Из-за этого они не имеют полноценного доступа к государственным услугам по месту проживания, а также сталкиваются с трудностями при подключении газа.

После смерти владельца возникают сложности с оформлением наследства и законной передачей имущества детям. При разводе стороны также испытывают трудности с предъявлением прав на недвижимость", - сказал он.

Депутат отметил, что сегодня дома без документов продаются на 20-30 процентов дешевле их рыночной стоимости и не принимаются банками в качестве залога. В результате граждане лишены возможности использовать свое жилье как капитал для открытия малого бизнеса.

"Я понимаю, что это крайне сложный и ответственный вопрос, связанный с определенными рисками. Однако существует международный опыт, в том числе опыт Турции. В рамках программы "İmar Barışı" в 2018 году более 7 миллионов домов без документов получили свидетельства о праве собственности после уплаты первоначального взноса в размере 3 процентов от стоимости объекта.

Мы также можем применить аналогичный подход. За исключением домов, расположенных в охранных зонах транспортной и энергетической инфраструктуры, на территориях повышенного риска, землях стратегического назначения, а также объектов со спорным статусом, остальным домам без документов можно выдать свидетельства о праве собственности.

Это может принести экономике страны и государственному бюджету дополнительную и устойчивую выгоду в размере миллиардов манатов. Поэтому предлагаю объявить амнистию для домов без документов в рамках Года градостроительства и архитектуры, принять специальную государственную программу и поэтапно решить эту проблему", - заявил депутат.