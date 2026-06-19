Регистрация детей в соцсетях будет регулироваться по новому

Лицам, не достигшим 16-летнего возраста, не будет разрешено создавать персональные цифровые аккаунты на социальных платформах с возрастными ограничениями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Новые понятия

- социальная сетевая платформа - информационная система, предоставляющая пользователям возможность создавать персональную цифровую учетную запись, устанавливать виртуальные связи с другими пользователями и обмениваться цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) в индивидуальном и (или) массовом порядке, основной функцией которой является обеспечение цифрового взаимодействия между пользователями;

- социальная сетевая платформа с возрастными ограничениями (платформа) - информационная система, обеспечивающая цифровое взаимодействие между пользователями (за исключением установления образовательных, медицинских или профессионально-деловых отношений) посредством массового обмена цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) с учетом возрастных ограничений;

- провайдер социальной сетевой платформы с возрастными ограничениями (провайдер) - физическое или юридическое лицо, которое формирует технологическую инфраструктуру платформы, определяет принципы ее деятельности и правила пользования, осуществляет прямой контроль над алгоритмами обмена цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) и процессом обработки пользовательских данных, а также несет ответственность за управление данной платформой;

- персональная цифровая учетная запись - цифровая страница, создаваемая при регистрации физического или юридического лица на платформе, обеспечивающая его идентификацию, размещение, управление и обмен принадлежащей ему информацией, установление связей с другими пользователями, а также индивидуализированное пользование услугами, защищенная уникальными идентификационными данными и данными для входа (имя пользователя, пароль, средства многофакторной аутентификации и т.д.), на которую распространяются права и обязанности, относящиеся к пользователю.

Требования к регистрации лиц на платформе

13-4.1. Лицам, не достигшим 16-летнего возраста, не будет разрешено создавать персональные цифровые аккаунты на платформе. Перечень таких платформ будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

13-4.2. При создании персонального цифрового аккаунта провайдер обязан обеспечить последовательное применение следующих технических методов контроля возрастных ограничений:

- декларирование возраста пользователя;

- предоставление данных банковской карты, адреса электронной почты и номера мобильного телефона для подтверждения заявленного возраста, а также для получения согласия законного представителя ребенка в возрасте от 16 до 18 лет на создание персонального цифрового аккаунта.

13-4.3. На основании указанных данных провайдер будет осуществлять проверку заявленного возраста путем направления запроса на адрес электронной почты и номер мобильного телефона пользователя, а также законного представителя ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, а также путем списания денежных средств с принадлежащей ему банковской карты (с последующим возвратом).

13-4.4. Для определения возраста пользователя при создании персонального цифрового аккаунта провайдер сможет применять иные технические методы, не предусмотренные пунктом 13-4.2, при наличии согласия органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, если такие методы не приводят к ограничению прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией и законами Азербайджанской Республики, и не противоречат требованиям нормативно-правовых актов в сфере защиты прав потребителей, государственной тайны, персональных данных и информационной безопасности.

13-4.5. Если по итогам проверки, проведенной методами, предусмотренными пунктами 13-4.2 и 13-4.4, будет установлено, что пользователю исполнилось 16 лет или более, создание персонального цифрового аккаунта будет разрешено.

13-4.6. Круг контента и рекламы, размещаемых провайдером в персональном цифровом аккаунте ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, а также время его использования платформы будут контролироваться законным представителем ребенка. Для осуществления такого контроля провайдер обязан обеспечить на платформе необходимый функционал. Законные представители несут ответственность за активный контроль персональных цифровых аккаунтов детей в возрасте от 16 до 18 лет посредством указанного функционала, а также за использование ими социальных платформ в соответствии с требованиями настоящего закона.

13-4.7. Провайдер обязан обеспечивать регулярный анализ поведения пользователя на социальной платформе и, при наличии обоснованных сомнений относительно заявленного возраста, проводить повторную проверку возраста в соответствии с требованиями пунктов 13-4.2 и 13-4.4. В случае выявления нарушений возрастных требований доступ такого лица к персональному цифровому аккаунту должен быть немедленно ограничен. Управление аккаунтами, в отношении которых введены ограничения, будет регулироваться внутренними правилами платформы.

13-4.8. В отношении персональных данных, собранных для проверки возраста пользователя, провайдер не вправе:

- хранить их в своей информационной системе или передавать третьим лицам;

- использовать их в коммерческих целях, для таргетированной рекламы (ориентированной на конкретного пользователя) либо для иных целей, кроме проверки возраста.

13-4.9. После завершения процедуры проверки, указанной в пункте 13-4.8, провайдер обязан незамедлительно удалить собранные персональные данные.

13-4.10. Провайдер обязан обеспечивать удаление информации, размещенных данных, опубликованного контента и персональных данных, размещенных владельцем персонального цифрового аккаунта до достижения совершеннолетия, по обращению самого пользователя, а если он не достиг совершеннолетия - его законного представителя либо органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, а также по собственной инициативе в случаях, предусмотренных внутренними правилами платформы.

13-4.11. В отношении персональных цифровых аккаунтов детей в возрасте от 16 до 18 лет провайдер обязан обеспечивать следующие технические меры и меры безопасности:

- возможность выбора безопасного режима использования и усиленных настроек конфиденциальности;

- установление стандартных настроек конфиденциальности по умолчанию и ограничение доступа к данным геолокации, включая их публичное раскрытие;

предотвращение размещения контента, информации и рекламы, наносящих вред физическому или психическому здоровью либо вызывающих зависимость, а также запрет - на использование манипулятивных элементов дизайна (бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение видеоматериалов и т.п.);

- предотвращение размещения информации, указанной в статье 4.2 Закона "О защите детей от вредной информации".

13-4.12. Для предотвращения распространения вредоносного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим охраняемым законом правам и свободам детей в возрасте от 16 до 18 лет, провайдер обязан внедрить на платформе цифровые решения, работающие в непрерывном режиме и обеспечивающие оперативное вмешательство. Срок технического реагирования провайдера не должен превышать 24 часов с момента выявления вредоносного контента.

13-4.13. Провайдер обязан ежегодно, не позднее 15 января следующего года, представлять в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, информацию о выполнении требований, предусмотренных пунктами 13-4.10 и 13-4.11, а также статистику отказов в создании персональных цифровых аккаунтов.

13-4.14. Органы (учреждения), определенные соответствующим органом исполнительной власти, будут на постоянной основе проводить просветительские мероприятия, направленные на обеспечение использования платформ в соответствии с требованиями закона, защиту прав детей при таком использовании и их защиту от вредоносного контента.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.