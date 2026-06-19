Между Азербайджаном и Эквадором вводится безвизовый режим для дипломатов

Владельцы дипломатических, официальных и служебных паспортов Азербайджана и Эквадора будут взаимно освобождены от визовых требований.

Как передает Day.Az, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Отмечено, что "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Эквадор об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов" было подписано 4 мая 2026 года в городе Кито.

Цель соглашения - упрощение поездок граждан обеих стран, обладающих действительными дипломатическими, официальными и служебными паспортами.

В документе к понятию "дипломатические паспорта" относятся дипломатические паспорта Азербайджанской Республики и дипломатические паспорта Республики Эквадор; к понятию "официальные паспорта" - официальные паспорта Республики Эквадор; к понятию "служебные паспорта" - служебные паспорта Азербайджанской Республики.

Документ состоит из 13 статей.

Согласно соглашению, граждане одной стороны - владельцы действительных дипломатических, официальных и служебных паспортов - могут въезжать на территорию другой стороны, следовать транзитом, покидать её и пребывать там до 90 дней в течение каждых 180 дней. Граждане, планирующие пребывание на территории принимающего государства сверх указанного срока, должны получить визу либо разрешение на продление срока временного пребывания в соответствии с национальным законодательством принимающей стороны.

Настоящее соглашение не освобождает членов дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных на территории другого государства, а также представителей международных организаций и членов их семей от визовых обязательств до прохождения аккредитации в принимающем государстве.

Стороны в течение 30 дней с даты подписания соглашения обмениваются по дипломатическим каналам образцами своих дипломатических, официальных и служебных паспортов.

По взаимному письменному согласию сторон в соглашение могут быть внесены любые изменения. Такие изменения оформляются в виде отдельных протоколов, являющихся неотъемлемой частью соглашения.

Любые разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением положений соглашения, решаются путем переговоров и консультаций между сторонами.

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, по дипломатическим каналам.

Проект закона "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Эквадор об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов" после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.