Поскольку пляжные зоны являются общественными местами, где люди отдыхают и проводят свободное время, обеспечение безопасности и общественного порядка здесь имеет особое значение.

Как передает Day.Az, с этой целью законодательство Азербайджанской Республики устанавливает ряд правовых норм, регулирующих правила поведения на пляжах, поддержание общественного порядка и охрану окружающей среды. Эти правила не только создают условия для комфортного отдыха граждан, но и способствуют соблюдению общественной дисциплины за счет применения мер административной ответственности за нарушения.

Соблюдение общественного порядка является одним из ключевых требований. Так, мелкое хулиганство на пляжах, то есть нарушение общественного порядка или создание помех для отдыха других людей, регулируется статьей 510 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и может повлечь штраф в размере от 50 до 100 манатов либо административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, статья 511 Кодекса запрещает распитие алкогольных напитков в общественных местах и действия в состоянии опьянения, противоречащие нормам общественной морали. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 манатов.

Использование транспортных средств на территории пляжей также регулируется особыми правилами. Въезд автомобилей на песчаные участки, а также незаконная парковка в зонах, предназначенных для пешеходов, запрещены статьей 346 Кодекса об административных проступках. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере от 40 до 80 манатов, а также начисление штрафных баллов.

Насими Алескерли