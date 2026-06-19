https://news.day.az/world/1842655.html Через Ормузский пролив за день прошли десятки судов - рекорд с апреля 18 июня через Ормузский пролив прошло 25 коммерческих судов, что стало максимальным суточным показателем с апреля. Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитическая компания в сфере морской разведки AXSMarine.
Через Ормузский пролив за день прошли десятки судов - рекорд с апреля
18 июня через Ормузский пролив прошло 25 коммерческих судов, что стало максимальным суточным показателем с апреля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитическая компания в сфере морской разведки AXSMarine.
Резкий рост интенсивности судоходства зафиксирован сразу после того, как 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий "немедленное" открытие Ормузского пролива.
25 подтвержденных проходов - это почти в пять раз больше среднесуточного трафика за первые 10 дней июня. Тем не менее, это все еще намного ниже довоенного уровня, когда через пролив ежедневно проходило в среднем ок. 110 судов.
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