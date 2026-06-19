Через Ормузский пролив за день прошли десятки судов

18 июня через Ормузский пролив прошло 25 коммерческих судов, что стало максимальным суточным показателем с апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитическая компания в сфере морской разведки AXSMarine.

Резкий рост интенсивности судоходства зафиксирован сразу после того, как 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий "немедленное" открытие Ормузского пролива.

25 подтвержденных проходов - это почти в пять раз больше среднесуточного трафика за первые 10 дней июня. Тем не менее, это все еще намного ниже довоенного уровня, когда через пролив ежедневно проходило в среднем ок. 110 судов.