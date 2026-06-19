https://news.day.az/world/1842693.html Глава МИД Италии отменил визит в США Глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США на фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что премьер страны Джорджа Мелони якобы умоляла его о совместном фото. "Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию.
Глава МИД Италии отменил визит в США
Глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США на фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что премьер страны Джорджа Мелони якобы умоляла его о совместном фото.
"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня", - написал министр в соцсети X.
Мелони ранее также прокомментировала заявление американского лидера, отметив, что оно является "полностью вымышленным".
Премьер добавила, что и она, и Италия "никогда не умоляют".
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