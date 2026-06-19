Глава МИД Италии отменил визит в США

Глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США на фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что премьер страны Джорджа Мелони якобы умоляла его о совместном фото.

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня", - написал министр в соцсети X.

Мелони ранее также прокомментировала заявление американского лидера, отметив, что оно является "полностью вымышленным".

Премьер добавила, что и она, и Италия "никогда не умоляют".