Азербайджаном и Союз Коморских островов обсудили сотрудничество

19 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром финансов, бюджета и банковского сектора Союза Коморских островов Муссой Абдераманом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление пресс-службы министерства иностранных дел.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Союзом Коморских островов. Стороны особо подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и платформ.

Была подчеркнута активная роль Азербайджана в международных организациях, в том числе в Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и на других многосторонних платформах, отмечено значение взаимной поддержки и солидарности. В частности, были обсуждены возможности расширения сотрудничества в рамках саммита Организации исламского сотрудничества, который состоится в 2027 году.

Стороны также отметили важность дальнейшего укрепления связей, развивающихся в рамках сотрудничества Юг-Юг. Были высоко оценены усилия Азербайджана по продвижению сотрудничества с наименее развитыми странами в рамках этой платформы.