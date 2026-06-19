В Азербайджане ожидаются дожди

С 20 июня в горных и предгорных районах Азербайджана, а с дневных часов 21 июня по 25 июня местами по стране ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град.

Также ожидается увеличение водности рек, а на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

В связи с ветреной и дождливой погодой температура воздуха на территории страны 21 июня понизится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az