https://news.day.az/world/1842715.html Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Ливану - ВИДЕО Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Ливану. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Часть ударов пришлась на северо-восток страны На видео как сами ааиаудары, так и обстановка в городе Набатия, который всё больше напоминает руины.
Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Ливану - ВИДЕО
Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Ливану.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Часть ударов пришлась на северо-восток страны
На видео как сами ааиаудары, так и обстановка в городе Набатия, который всё больше напоминает руины.
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