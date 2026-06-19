https://news.day.az/world/1842715.html

Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Ливану - ВИДЕО

Израиль продолжает наносить масштабные авиаудары по Ливану. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Часть ударов пришлась на северо-восток страны На видео как сами ааиаудары, так и обстановка в городе Набатия, который всё больше напоминает руины.