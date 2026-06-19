Баку примет конференцию Европейской федерации водных видов спорта

В Баку пройдет конференция European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, мероприятие будет организовано совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией плавания Азербайджана.

В столице Азербайджана соберутся руководители национальных федераций из различных стран Европы. Участники конференции обсудят вопросы развития водных видов спорта, обменяются опытом и рассмотрят перспективные международные проекты.

Особый статус мероприятию придает тот факт, что в 2026 году Баку носит звание Всемирной спортивной столицы.

Конференция состоится 10 октября и станет одной из крупнейших международных встреч в сфере водных видов спорта, проводимых в Азербайджане.

Организаторы отмечают, что проведение форума будет способствовать укреплению международного спортивного сотрудничества, а также повышению авторитета страны в плавании и других водных дисциплинах.