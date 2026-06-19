В Photoshop и другие приложениях Adobe появился ИИ-агент

Adobe встроит ИИ-ассистента Firefly в фирменные приложения экосистемы Creative Cloud. Новая функция уже доступна пользователям публичных бета-версий нескольких профессиональных программ компании, говорится на сайте разработчика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Firefly способен выполнять широкий спектр задач по запросу пользователя. В частности, ассистент умеет автоматически создавать различные версии макетов и графических материалов под разные форматы публикации, структурировать проекты, а также ускорять поиск необходимого контента внутри рабочих файлов.

Для пользователей видеоредакторов и инструментов работы с медиаконтентом ИИ сможет анализировать материалы и находить нужные фрагменты по текстовым запросам. Например, система способна определить все видеозаписи, в которых звучит определенная реплика, что значительно упрощает работу с большими архивами материалов.

На текущем этапе поддержка Firefly реализована в бета-версиях Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign и платформы Frame.io. В дальнейшем Adobe планирует распространить возможности ассистента и на другие свои приложения.

Также компания представила ряд дополнительных функций для экосистемы Firefly. Одним из ключевых нововведений стала возможность сохранять созданных с помощью генеративного ИИ персонажей и объекты в качестве постоянных референсов. Это позволит использовать единый визуальный образ в разных проектах без необходимости повторно формулировать подробные текстовые запросы.