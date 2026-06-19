Названо место проведения следующих заседаний Группы ИБР

Следующие заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) пройдут в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер на пресс-конференции по итогам Ежегодных заседаний Группы в Баку, передает Day.Az.

Коснувшись в своем выступлении деятельности ИБР и проделанной работы, Аль-Джассер объявил Ежегодные заседания Группы ИБР 2026 года официально закрытыми. Он выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу страны. Председатель банка также поблагодарил всех управляющих, партнеров, делегации и участников мероприятия, включая министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Глава Группы ИБР отметил, что участники покидают Баку не просто с соглашениями на бумаге, а с более прочными партнерскими отношениями, более четкими приоритетами и обновленным чувством общей ответственности.