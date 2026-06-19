10 автомобилей, которые не ломаются даже после 300 тыс. км пробега

Топ-10 автомобилей, которые не ломаются даже после 300 тыс. километров пробега. Портал TopSpeed, опираясь на данные аналитического агентства iSeeCars, представил рейтинг десяти автомобилей, которые с наибольшей вероятностью смогут преодолеть отметку в 300 тыс. километров без серьезных поломок. Это впечатляющий пробег, который подтверждает исключительную надежность перечисленных моделей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Возглавляет рейтинг Honda Accord, которая с вероятностью 37% сможет достичь рубеж в 300 тыс. км. В модельном ряду Honda эта модель стоит на ступень выше Civic, предлагая больше простора и комфорта, а также, согласно статистике, ещё более высокую надёжность.

Второе место занимает Chevrolet Suburban с показателем 30,6% - этот внедорожник, одна из старейших и наиболее узнаваемых моделей в мире, доказывает свою долговечность благодаря надежным V8-двигателям и платформе, способным выдерживать значительные нагрузки.

Замыкает тройку Honda Civic с результатом 29,7%. Модель славится своей надёжностью даже в доступном сегменте: атмосферные моторы, устанавливавшиеся на Civic в 2000-х и 2010-х годах, считаются одними из самых выносливых и могут прощать владельцам не всегда своевременное обслуживание.

В десятку также вошли: Toyota Camry (26,6%), Ford F-150 (25,9%), Toyota Tacoma (25,3%), Toyota Corolla (18,4%), Lexus LS (15,8%), Nissan Altima (15,3%) и Toyota Avalon (15,1%).

Стоит подчеркнуть, что достижение таких показателей требует регулярного и качественного технического обслуживания, однако перечисленные модели заслуженно считаются "долгожителями" благодаря продуманной конструкции и высокому уровню сборки, отметили в Topspeed.