https://news.day.az/society/1842770.html На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 19:17 по местному времени. Магнитуда составила 3,5, очаг залегал на глубине 6 км.
На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение
На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 19:17 по местному времени. Магнитуда составила 3,5, очаг залегал на глубине 6 км.
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