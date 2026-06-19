https://news.day.az/society/1842770.html

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение

На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 19:17 по местному времени. Магнитуда составила 3,5, очаг залегал на глубине 6 км.