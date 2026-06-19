В Баку открылась выставка к 100-летию Эльбея Рзагулиева

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки "Эльбей Рзагулиев. Художник, творящий сердцем", посвящённой 100-летию со дня рождения народного художника и выдающегося представителя национального изобразительного искусства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Организаторами экспозиции выступили министерство культуры Азербайджанской Республики и Национальный музей искусств.

В экспозиции представлено около 80 живописных и графических работ, а также кинематографические эскизы художника. В неё вошли произведения из фондов самого Музея искусств, Государственной картинной галереи Азербайджана и личной коллекции семьи мастера.

На мероприятии выступили председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, народный артист Полад Бюльбюльоглу, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, директор Азербайджанского национального музея искусств, кандидат исторических наук Ширин Меликова, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, а также дочь Эльбея Рзагулиева - художник и старший преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Айтен Рзагулиева.

В своих выступлениях они подчеркнули значительный вклад Эльбея Рзагулиева в развитие азербайджанского изобразительного искусства и кино, отметили особое место его богатого творческого наследия в национальной культуре. Также участники поделились воспоминаниями о художнике и отметили его высокие человеческие качества.

Церемония открытия продолжилась музыкальной программой с участием народных артистов Ульвии Гаджибековой и Салмана Гамбарова, а также дочери художника, старшего преподавателя Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Айтадж Рзагулиевой и Мерта Копуза.

После этого гости ознакомились с экспозицией.

Эльбей Рзагулиев, отличавшийся самобытной художественной манерой в изобразительном искусстве, был первым азербайджанцем, окончившим Всесоюзный государственный институт кинематографии по специальности "Художник-постановщик художественного фильма". Он многие годы работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Среди классики азербайджанского кино особое место занимают фильмы, в которых он был художником-постановщиком - "Два парня из одного квартала", "Мачеха", "Телефонистка", "Аршин мал алан", "Последняя ночь детства", "Севиль", "Семь красавиц", "Окно печали" и другие.

Одним из ключевых разделов выставки являются работы, посвящённые городской и сельской жизни Азербайджана, а также пейзажам родного края. Абшеронская земля стала неотъемлемой частью художественного мира мастера. Работы, созданные в течение многих лет в его мастерской в Пиршаги, отражают его привязанность к родному краю, поэтическое восприятие природы и повседневной жизни.

Особое место в творчестве художника занимает тема человека и труда. Нефтяники, строители, судоремонтники, геодезисты и другие представители рабочих профессий стали главными героями его произведений. В таких сериях, как "Строится Сумгаит", "Строители", "Люди земли", "Рабочие", "На стройке", с высокой художественной выразительностью переданы духовная сила, профессиональное достоинство и любовь человека труда к жизни. В этом разделе особое место занимает триптих "Строители", хранящийся в коллекции Азербайджанского национального музея искусств.

Другим важным направлением экспозиции являются работы, созданные по итогам зарубежных поездок Эльбея Рзагулиева. Путешествия по разным странам мира обогатили его художественное мировоззрение и вдохновили на новые темы и образы. В сериях, посвящённых Мексике, США, Африке, Японии, Непалу, Италии и другим странам, отражены архитектурные памятники, городские пейзажи, сцены повседневной жизни и портреты людей. Эти работы демонстрируют внимательное отношение художника к различным культурам, его наблюдательность и мастерство в передаче человеческих характеров.

Одним из интересных акцентов стало включение в экспозицию выставки портретов художника, созданных его коллегами и друзьями - Тофигом Нариманбековым, Гасаном Гафаровым и грузинским художником Б. Самалашвили. Также на выставке демонстрируются кадры из фильмов "Окно печали", "Севиль" и анимационного фильма "Фитна", где Рзагулиев выступал художником-постановщиком.

Для более близкого знакомства с личностью мастера представлен видеоролик, включающий фотографии, отражающие разные периоды его жизни, его семью, круг общения и творческую деятельность.

Выставка продлится до 31 августа 2026 года.