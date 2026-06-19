Легендарная гора на побережье Каспия

На территории Сиязаньского района в сторону побережья Каспия возвышается величественная гора, хранящая в себе тайны веков. Бешбармаг - это не только скалистая вершина, но и священное место памяти, где древняя история встречается с природой. Территория, несущая на себе следы тысячелетий, привлекает внимание как редкий памятник природы и ценный образец культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вокруг горы Бешбармаг расположен ряд важных исторических и культурных памятников, взятых под государственную охрану. Наличие здесь поселений эпохи поздней бронзы и раннего железа святилища Хызырзинда - одного из древних мест паломничества, руин крепости раннего средневековья, а также следов караван-сарая XV-XVII веков доказывает, что эта земля была точкой пересечения древних цивилизаций. 24 октября 2001 года, ввиду своей исторической значимости, параллельный оборонительный рубеж раннего средневековья - гора Бешбармаг - в составе "Каспийских береговых оборонных конструкций" был включен в Предварительный список материально-культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной защите.

Государственный историко-культурный и природный заповедник "Гора Бешбармаг", созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 8 июня 2020 года, стал одним из важных пространств, отражающих наследие страны.

Гора Бешбармаг, расположенная на 95-м километре автомобильной дороги Баку - Сиязань, является не только религиозно-духовным местом паломничества. Благодаря своему неповторимому природному ландшафту, отвесным скалам и панораме, открывающейся на бесконечные горизонты, она считается одним из самых удивительных памятников природы Азербайджана. Дующие с Каспия ветры и безмолвие скал создают здесь невероятную гармонию. Именно поэтому на протяжении веков Бешбармаг был известен как священное место, куда держали путь как путешественники, так и паломники.

Проводится важная работа и по научному изучению территории заповедника. Согласно договору, подписанному между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Институтом археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана, на территории были начаты первичная археологическая разведка и научные исследования. В ходе исследований, проведенных археологической экспедицией "Бешбармаг" под руководством Севиндж Гусейновой, были изучены следы исторической крепости Бешбармаг, древнее кладбище, средневековый караван-сарай и остатки оборонительного рубежа сасанидского периода.