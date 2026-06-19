Первые женщины-композиторы Азербайджана - конференция в Союзе композиторов

В Союзе композиторов Азербайджана состоялась конференция на тему "Студенты Узеира Гаджибейли - первые женщины-композиторы Азербайджана: Агабаджи Рзаева, Адиля Гусейнзаде, Шафига Ахундова". Конференция стала очередным мероприятием проекта, осуществляемого творческой организацией в связи со 140-летием со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной музыки. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Союза.

Конференцию вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде. Она отметила, в частности, что в многогранной деятельности Узеира Гаджибейли, масштаб которой трудно переоценить, особое значение имеет такой факт как привлечение к композиторскому творчеству талантливых азербайджанских женщин. Это было революционным для того времени шагом Узеир-бека. С его благословения первые шаги в этой сфере сделали Агабаджи Рзаева, Адиля Гусейнзаде, Шафига Ахундова. Сегодня среди членов Союза композиторов широко представлены композиторы-женщины, чье творчество является свидетельством живой традиции, заложенной великим классиком.

На мероприятии были заслушаны доклады. О месте Агабаджи Рзаевой в истории азербайджанской музыки рассказала заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева. С темой "Композитор Адиля Гусейнзаде в свете воспоминаний" выступила заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Эльнара Дадашева. Творчество Шафиги Ахундовой было представлено в выступлении заслуженного работника культуры, доктора философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы. Роль современных композиторов-женщин в развитии национальной музыкальной культуры подчеркнула в своем докладе доктор философии по искусствоведению Айтен Бахшиева.

Музыкальной иллюстрацией к докладам стали романс-газель "Sənsiz" Узеира Гаджибейли (на слова Низами Гянджеви) и романс "Bülbül" Адили Гусейнзаде (на слова А. С. Пушкина в переводе Мамеда Рагима). Они прозвучали в исполнении заслуженных артисток республики Наргиз Керимовой (сопрано) и Наргиз Алиевой (фортепиано).