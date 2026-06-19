Сколько теряет квартира без купчей при продаже?

В Баку разницу в цене между квартирами с документом о праве собственности (купчей) и без него нельзя оценивать лишь вопросом "на сколько манатов они отличаются". Эта разница проявляется не только в стоимости жилья, но и в скорости продажи, юридической безопасности и интересе со стороны покупателей.

Как передает Day.Az, квартира с купчей имеет официальный документ, подтверждающий право собственности и признанный государством. Покупатель такого жилья регистрируется в государственном реестре как законный владелец недвижимости. Именно поэтому такие квартиры пользуются большим спросом. Их основные преимущества заключаются в том, что они легко оформляются через нотариуса при купле-продаже, могут приобретаться в ипотеку, связаны с минимальными юридическими рисками, проще перепродаются в будущем, а собственник не зависит от жилищно-строительного кооператива (ЖСК).

Квартиры без купчей, как правило, оформляются на основании договора с жилищно-строительным кооперативом. В таких случаях покупатель берет на себя определенные риски. Из-за отсутствия купчей невозможно оформить ипотеку, некоторые ЖСК требуют дополнительные платежи при продаже, сроки получения документа о праве собственности могут оставаться неопределенными, что сокращает круг потенциальных покупателей. Все эти факторы влияют на рыночную стоимость и приводят к тому, что такие квартиры продаются дешевле.

Согласно исследованию Milli.Az, в 2026 году на рынке недвижимости Баку средняя разница в цене между аналогичными квартирами в одном и том же доме, имеющими купчую и не имеющими ее, составляет примерно 10-20%.

Например, для квартиры стоимостью 80 тысяч манатов разница может достигать 8-15 тысяч манатов, для жилья за 100 тысяч манатов - 10-20 тысяч манатов, для квартиры стоимостью 150 тысяч манатов - 15-30 тысяч манатов, а для жилья за 200 тысяч манатов - 20-40 тысяч манатов. Иными словами, квартиры с купчей в большинстве случаев продаются заметно дороже аналогичных объектов без оформленного права собственности.

С точки зрения продавца наличие купчей также является преимуществом. Если оформление документа требует затрат в пределах 2-5 тысяч манатов, то в большинстве случаев сначала выгоднее получить купчую. Это позволяет впоследствии продать квартиру на 10-30 тысяч манатов, а иногда и значительно дороже. Поэтому как для покупателей, так и для продавцов квартиры с купчей считаются более привлекательным и надежным вариантом на рынке недвижимости.