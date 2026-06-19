Пентагон запросил средства на покрытие расходов после операции в Иране

Пентагон запросил у конгресса США дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране. Как передает Day.Az, об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным источников издания, финансовые требования на этой неделе озвучил заместитель министра обороны Стивен Файнберг.

Как пишет WSJ, руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции. По данным военного ведомства США, это может произойти в случае, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах. В настоящее время бюджет составляет примерно $1 трлн.

Ранее мы сообщали, что переговоры США и Ирана в Швейцарии отложены.