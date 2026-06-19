Антитеррористическая операция в Турции: задержания в 26 провинциях

В Турции в рамках масштабных антитеррористических операций задержаны 70 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции, одновременные операции были проведены в 26 провинциях страны.

По данным ведомства, задержанные занимались финансированием террористической структуры через благотворительные фонды, а также распространяли её пропаганду в социальных сетях.