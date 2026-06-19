https://news.day.az/world/1842625.html Антитеррористическая операция в Турции: задержания в 26 провинциях - ВИДЕО В Турции в рамках масштабных антитеррористических операций задержаны 70 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции, одновременные операции были проведены в 26 провинциях страны.
Антитеррористическая операция в Турции: задержания в 26 провинциях - ВИДЕО
В Турции в рамках масштабных антитеррористических операций задержаны 70 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации ИГИЛ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции, одновременные операции были проведены в 26 провинциях страны.
По данным ведомства, задержанные занимались финансированием террористической структуры через благотворительные фонды, а также распространяли её пропаганду в социальных сетях.
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